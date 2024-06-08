【新品未開封】LOUDMOUTH レディースMサイズ半袖ポロシャツ

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商品詳細
ラウドマウスのデザインポロシャツです。レディースMサイズ。コンペ景品にて貰いましたがサイズが合わない為、出品致します。新品・未使用・未開封サイズバスト79〜85身長157〜169機能吸水速乾、UVカット、接触冷感柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖季節感···春季節感···春、夏季節感···春季節感···春、夏季節感···春、夏、秋
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