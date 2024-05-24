ENFOLD コクーンブラウス　フロントタック　38

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エンフォルドのコクーンシルエットのフレンチスリーブブラウスです。都内の百貨店にて数年前に購入しました。ライフスタイルの変化により、着用機会が減りましたのでご活用頂ける方へと思い出品しました。サイズ38カラー:オフホワイトさらっとした落ち感のある生地で、オールシーズンご着用いただけます。フロントにタックが入り、ドレープが綺麗なデザインです。裏地が付いているので下着が透けて見える心配もありません。会食などの、フォーマルな場でも着ていただけるかと思います。着用の度にクリーニングに出しております。目立つ傷や汚れはなく、全体的に美品だと思いますが、自宅保管の中古品につきご理解のうえご購入のご検討をお願いいたします。#エンフォルド#ENFOLD