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yuni ウエストフリル　シャツワンピース
商品番号 K57249749656
商品名

yuni ウエストフリル　シャツワンピース
ブランド名 ユニ
特別価格 税込 2,935 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます^_^プロフィールに目を通して頂けると嬉しいです！こちら購入後、1.2度着用しました。シワになりにくいシャツ素材のワンピースです。ウエストにフリルがついていて、絞ることが出来るので、可愛い雰囲気で着てもらえると思います。ウエスト絞らないと、全体的にゆったりなシルエットです。一枚でワンピースとしても、ボタンを開けて羽織りとしても素敵です。ウエストから下だけを開けてデニムなどを合わせて着ても可愛かったです。サイズフリー身幅55着丈121目立つダメージはなく綺麗ですが、こちら中古となりますので、神経質な方はご購入お控え下さいm(__)m他にもレディース服や子供服など出品中です。おまとめでお値引きさせて頂きますので、よろしければご覧下さい。よろしくお願い致します^_^ホワイト　白　ロングワンピース　チュニック　ロングシャツ　長袖
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