Noela ノエラ　レーストップス

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商品詳細
2回使用しましたホームクリーニング済みです中のキャミソールの脇のところが擦れてるのでキャミソールはつきません！！キャミソールはご自分で持ってるもので合わせても可愛いと思います！目立つ汚れなどはないのですが神経質な方はご遠慮くださいテイスト・シーン···結婚式、キレイめ、大人可愛い色···ホワイト
http://narcologia.ru/goods/browse956691.html
http://narcologia.ru/goods/traverse62026.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit567586.html
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