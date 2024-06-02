SHIPS any ペプラムギャザーパフシャツ　ホワイト　洗濯機可能　レディース

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商品詳細
2週間ほど前にZOZOTOWNにて購入しました。定価9900円(税込)でした。3回着用し、洗濯機にて洗濯しました。デザインがかわいいと思い、購入したのですが、私にはうまく着こなすことができないため、出品致します。着用回数少なく、シミや汚れは見当たりませんが、洗濯時にできたシワはあります。また、できるだけコンパクトに畳んで発送予定ですので、畳じわもできる可能性があります。中古品であることも含め、ご理解頂ける方、よろしくお願い致します。ペットなし、喫煙なしです。素材···コットンカラー···ホワイト袖丈···半袖
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