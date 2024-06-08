ペイズリー柄 ベージュ　シルク シャツブラウス　　レトロ vintage

●商品ヴィンテージペイズリー柄シャツブラウス※トップスのみの出品です。スカートとベルトは出品商品ではありません。●サイズ 記載なし【実寸】平置き着丈(首下中心付け根から裾下）66㎝身幅(脇下から脇下）58㎝肩幅（肩切替しまでの幅）44㎝袖丈（肩切り返しから袖口）61㎝採寸の僅かな誤差はご了承くださいm(__)m●カラー ベージュ系●素材 シルク100%●生産国 タグ表記あり ●透け感 無し●コンディション目立つ汚れ等なしあくまでもused品として古着に慣れ親しみご理解いただける方に、ご購入をお願いいたしますm(__)m出品前によく検品していますが、小さな汚れなど見落としがあるかもしれません。また、お使いの端末によって色合いが異なる場合がございます。予めご了承お願いいたします。m(__)m即購入OK！お取置きはしておりませんm(__)mヴィンテージビンテージvintage古着レトロ昭和レトログリモワールロキエサンタモニカクラシカルフェミニン上品レース個性派総柄オリエンタル素材···シルク



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