KENZO tシャツ

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商品詳細
ご観覧いただき誠にありがとうございます。KENZOTシャツレディースのホワイトtシャツです。サイズはmサイズです。何度か着用いたしましたが汚れはありません。ゴールドの刺繍がとてもおしゃれです。正規品、レア商品でございます。即購入可能です。
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