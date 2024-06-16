ミラオーウェン ブラウス

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商品詳細
ミラオーウェンギャザーボリュームバルーンシルエットブラック可愛かったので購入しましたが、着る機会があまりなかった為出品致します。●サイズ：0（xs)●素材：綿74%ナイロン24%ポリウレタン2%●状態：2回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi983447.html
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