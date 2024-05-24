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FENDI ズッカ柄 タンクトップ
商品番号 A29104778704
商品名

FENDI ズッカ柄 タンクトップ
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 1,594 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FENDIズッカ柄　パイル地タンクトップ　ホワイトsize40(大体の下記の実寸を参考にしてください)肩幅　約32cm脇下　約39cm着丈　約51cm裾に調節紐があります。長く保管していました。目立つ汚れはありませんがあくまでも古いものです。ご理解あり気にならない方にお譲り出来れば嬉しいです。パイル地で柔らかく着心地良いお品です。充分注意しておりますがペットがおりますので神経質な方や完璧を求める方は購入をお控えくださるようお願い致します。簡易包装で発送致しますことご了承ください。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト季節感···夏
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