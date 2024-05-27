【希少】エルメス カレ90 告白 シルク スカーフ

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#かずのブラ箱・人気スカーフまとめ■商品説明ジャン＝ジャック・ルソーの言葉を散りばめた非常に人気の高いエルメスのスカーフです。■商品状態 Aランク一部にシミ、シワなどありますが、全体的に使用感の少ない綺麗な状態のお品です。■補足事項タグ：あり張り：強匂い：感じない■ランク詳細Sランク：新品・未使用に近いUSED品Aランク：使用感の少ない綺麗なUSED品Bランク：一般的な使用感はあるが傷や汚れ等の少ないUSED品Cランク：傷や汚れ等のダメージがあるUSED品Dランク：大きな傷や汚れ等が多いUSED品※独自の判断基準です。目安としてご参考ください。【ブランド】HERMES/エルメス【カラー】マルチカラー/グレー【特徴】LesConfessions/告白【素材】シルク100％【サイズ】横約90cm×縦約88cm※素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください。■付属品 なし■購入元2023年10月に真贋鑑定を行う中古ブランド品販売店で購入した鑑定済みの正規品（本物）ですので、安心してご購入ください。■購入・配送・即購入/無言取引ok・メルカリ便配送（匿名配送）・交渉中でも購入者優先、専用出品非対応。■返品保証制度たとえ商品到着後、現物を確認してお気に召さなかったとしても一定の条件でご返品いただけます。※詳細はプロフィールをご確認ください。■備考中古品のため、記載・掲載しきれない細かな傷や汚れ等がある場合がございますので、気になる点やご不明な点などございましたらお気軽にコメントください(^^)#かずのブラ箱・人気スカーフまとめ#かずのブラ箱・全商品まとめストール/ショール/00085