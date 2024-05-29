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商品詳細
カラー···ローズヴィフ×マロン×ジョーヌエルメス HERMESツイリー ブリッド ドゥ ガラ シャドー大人気だった柄のツイリーです。バッグに巻いて使用していたのでシワがありますが、アイロンで伸ばして頂ければまだまだ十分使って頂けると思います。写真2枚目 一部ツリのようなものがあります。バッグに巻いていれば気がつかない程度ではあると思います。箱はつきません。カラー···ピンク
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