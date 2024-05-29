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エルメス　ツイリー
商品番号 V36657316668
商品名

エルメス　ツイリー
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ローズヴィフ×マロン×ジョーヌエルメス　HERMESツイリー　ブリッド　ドゥ　ガラ　シャドー大人気だった柄のツイリーです。バッグに巻いて使用していたのでシワがありますが、アイロンで伸ばして頂ければまだまだ十分使って頂けると思います。写真2枚目　一部ツリのようなものがあります。バッグに巻いていれば気がつかない程度ではあると思います。箱はつきません。カラー···ピンク
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