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良品✨コーチ 2way ショルダーバッグ チャーム付き エナメルレザー ブラック
商品番号 P50184934260
商品名

良品✨コーチ 2way ショルダーバッグ チャーム付き エナメルレザー ブラック
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#asukaのバッグページこの他にも多数バッグを取り扱っておりますので、他の商品も是非ご覧ください(^^)●アイテムCOACHコーチ2wayショルダーバッグハンドバッグトートバッグチャーム付きロゴ型押しシルバー金具ロゴ刻印●カラーブラック黒色●素材エナメルレザー●サイズタテ:約33cmヨコ:約37cmマチ:約8cmハンドル:約35cmショルダー:約90cm平置き実寸。着画はお断りいたします。多少の誤差はありますので参考程度にお願いします。●状態中古品になりますので多少の使用感はありますが大きな汚れやダメージはありませんのでまだまだ長くご愛用できます(^^)古物商を取得して信頼ある市場様から購入しており正規品を扱っております。万が一の場合もありますのでその場合は返品に応じさせていただくのでご安心ください。●配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。撮影に使用した小物類は付属致しません。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願い致します。管理番号:@#1187
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