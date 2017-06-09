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最高級 HERNO ヘルノ コート ジャケット 42
商品番号 K11670861227
商品名

最高級 HERNO ヘルノ コート ジャケット 42
ブランド名 ヘルノ
特別価格 税込 10,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧くださりありがとうございます(^^)　不定期にセール致しますのでぜひフォローお願いします(⁎ᵕᴗᵕ⁎)❤︎レディースファッションを中心に出品しております(〃ω〃)よろしければ全商品ご覧ください(#^.^#)⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎コチラ⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎#y_clothing●発送はメルカリ便を予定しております(^^)できるだけコンパクトに発送致しますので気になる方は事前にお知らせくださいませ^^*******************************************●ブランドHERNO●状態USEDです^_^タグに少々シミ、内側袖口に少々よごれがありますが、あまり目立たずまだまだ着用いただけます♩一度人手に渡ったお品ですので多少のよごれや見落としなどご了承頂けるのみ購入お願い致しますm(__)m素材タグなし●平置きサイズ表記サイズ42身幅49.5cm着丈81cm肩幅41.5cm袖丈60cm（多少の誤差はご了承お願い致します）　￼●購入場所ヴィンテージショップ☆撮影に使用しているバッグ、パンプス、ネックレスは出品物ではありません☆Y102225-56
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