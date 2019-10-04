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nest Robe ネストローブ　ウールミニマフラー
商品番号 J32676237882
商品名

nest Robe ネストローブ　ウールミニマフラー
ブランド名 ネストローブ
特別価格 税込 1,862 円
在庫状況 あり

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商品詳細

北欧暮らしの道具店にて購入しました。ワンシーズン使用しましたが、着用回数は少なめです。タグが片方取れています。縫い付けても良いですし、取って着用しても良いと思います。※使用に伴う毛羽立ちがあります。目立つ傷や汚れはございません。メーカーnestRobe/ネストローブ　-日本素材ラムウールカラー...レッドコンパクトに畳めてとても便利です。中古品にご理解のある方宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/message530427.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle482425.html
http://narcologia.ru/goods/update853695.html
nest Robe ネストローブ　ウールミニマフラー
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