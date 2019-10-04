nest Robe ネストローブ　ウールミニマフラー

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北欧暮らしの道具店にて購入しました。ワンシーズン使用しましたが、着用回数は少なめです。タグが片方取れています。縫い付けても良いですし、取って着用しても良いと思います。※使用に伴う毛羽立ちがあります。目立つ傷や汚れはございません。メーカーnestRobe/ネストローブ -日本素材ラムウールカラー...レッドコンパクトに畳めてとても便利です。中古品にご理解のある方宜しくお願い致します。