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eauk TURTLE DRESS /womens SUMIKURO
商品番号 G30852889645
商品名

eauk TURTLE DRESS /womens SUMIKURO
ブランド名 エイトン
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

eaukTURTLEDRESS/womensSUMIKUROアクタス青山店で購入しました。昨年購入し、数回着用しています。洋服のテイストが変わりましたので、どなたかお探しの方にお譲りできましたら幸いです。レイヤードしても使えるので様々なシーンで活躍すると思います。ワンピースのインナーにしても便利ですし大変暖かいです。上にジレ、シャツワンピースやニットなど重ねていただくと良いかと思います♩▼商品説明女性らしいシアーな表情のジャージドレス。繊細なリブ目とeaukらしいニュアンスカラーが特徴です。身体にフィットするサイズ感なので一枚着でもモダンな印象に。カシミヤとシルクが入ることで肌当たりもとても柔らかい素材です。袖にニュアンスをつけて着用することも。ニットやシャツにも何にでも合わせられるので通年通して活躍するアイテムです。また、ワンピースやスカートなどとレイヤーでのスタイリングにもおすすめです。【サイズ1】着丈128cm/肩幅36cm/胸周り106cm/袖丈60cmカラー　スミクロ定価　¥24,200袖丈···長袖カラー···ブラック柄・デザイン···無地季節感···秋、冬
http://narcologia.ru/goods/response377142.html
http://narcologia.ru/goods/plaque481307.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei943071.html
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