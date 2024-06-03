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タグ付き未使用 LASTFRAME ラストフレーム FUROSHIKI BAG
商品番号 V14272584013
商品名

タグ付き未使用 LASTFRAME ラストフレーム FUROSHIKI BAG
ブランド名 ラストフレーム
特別価格 税込 5,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真2枚目の丸い部分が磁石になっていて、バッグが開いてしまわないようになっています！☆アイテム…　FUROSHIKIBAG(風呂敷バッグ)☆ブランド…　LASTFRAME(ラストフレーム)☆サイズタテ…　29cmヨコ…　28cmマチ…　12cmショルダー…　約48cm(結び目で調整可能)平置き実寸。素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。着画はお断りします。☆状態…　タグ付き新品☆カラー…　ベージュ×ブラック☆素材…　未表記☆配送簡易配送にて1～2日で発送いたします。仕事の都合で遅れることがございますのでご了承ください。cos
http://narcologia.ru/goods/freshman597056.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement622599.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion908778.html
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