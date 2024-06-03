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商品詳細
写真2枚目の丸い部分が磁石になっていて、バッグが開いてしまわないようになっています！☆アイテム… FUROSHIKIBAG(風呂敷バッグ)☆ブランド… LASTFRAME(ラストフレーム)☆サイズタテ… 29cmヨコ… 28cmマチ… 12cmショルダー… 約48cm(結び目で調整可能)平置き実寸。素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。着画はお断りします。☆状態… タグ付き新品☆カラー… ベージュ×ブラック☆素材… 未表記☆配送簡易配送にて1～2日で発送いたします。仕事の都合で遅れることがございますのでご了承ください。cos
http://narcologia.ru/goods/freshman597056.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement622599.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion908778.html
タグ付き未使用 LASTFRAME ラストフレーム FUROSHIKI BAG-
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タグ付き未使用 LASTFRAME ラストフレーム FUROSHIKI BAG-
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タグ付き未使用 LASTFRAME ラストフレーム FUROSHIKI BAG-
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タグ付き未使用 LASTFRAME ラストフレーム FUROSHIKI BAG-
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