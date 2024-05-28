【GENIESOIR】ショートベロアジャケット　レトロ　フォーマル

ご覧頂きありがとうございます(˃̵ᴗ˂̵)#YAMAshop☆即購入OK！の出品している商品一覧はこちら☑︎サイズ:着丈46身幅47肩幅39袖丈55割引きご希望の方はご購入前にコメントお願いしますദ്ദി˃ᵕ˂)他にも古着、ヴィンテージ、セレクト系からファスト系など、甘め、スポーティーなどトレンドアイテム多数取り扱いしております‪٩('ω')و⚠︎発送方法は主にゆうパケットポストです。(追跡機能、補償付き、匿名配送)⚠︎発送方法をご指定されたい場合はご購入前にご相談ください。⚠︎できるだけコンパクトに畳んで発送させて頂きます。圧縮する場合もございます。梱包方法などご希望がある場合はご購入前にコメントにてお知らせください！⚠︎指定日希望がある場合もご購入前にご相談頂きますようお願い致します。カラー···ブラック季節感···秋季節感···秋、冬フード···フードなし着丈···ミドル着丈···ショート



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