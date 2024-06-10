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新品 人気！ ドルマンスリーブスキッパーネックポロシャツ レディース サイズ36
商品番号 E24812495272
商品名

新品 人気！ ドルマンスリーブスキッパーネックポロシャツ レディース サイズ36
ブランド名 ラコステ
特別価格 税込 5,903 円
在庫状況 あり

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商品詳細

まとめ買いでお値引き検討します！まとめ買い1点につき500円引き！さらに交渉可能！私の出品している商品一覧はこちら！#saskl124◆表記サイズ36身丈:約57.5身幅:約34肩幅:約34袖丈:約55.5※公式サイトより引用◆写真の画像につきましては、なるべく実物に近いように撮影しておりますが、環境やモニターの設定などにより色合いが異なって見える場合がございます。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋ゆったり目PF228LJ-99
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