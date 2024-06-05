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ポロラルフローレン ゴルフ 綺麗なブルー ポロシャツ
商品番号 E71199468504
商品名

ポロラルフローレン ゴルフ 綺麗なブルー ポロシャツ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 5,125 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポロラルフローレンゴルフより素敵な水色のポロシャツです。襟を立てるとpoloのロゴが見えて可愛いです。ポニーテールなどすると素敵です。中々珍しいお色のポロシャツでデザインもポニーが大きめなので目を引きます。サイズSゴルフで１回着用。美品あくまでも素人保管となりますので、中古品にご理解のある方のみご購入よろしくお願いいたします。必ずプロフィールご確認の上、ご購入よろしくお願いいたします。喫煙者、ペットなしです。他、ラルフローレンなど出品中なのでセット購入などもご検討ください(^^)雑誌掲載商品インスタ掲載商品インスタSNSインスタグラマー着用#my_selectitem出品中の商品です。カラー...ブルー袖丈...半袖季節感...春,夏,秋,冬
http://narcologia.ru/goods/enquire594889.html
http://narcologia.ru/goods/Persia149288.html
http://narcologia.ru/goods/tenet410963.html

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