【新品】SNIDEL スナイデル/スリットスリーブニットトップス

定価13,200円です。タグ付き新品です。試着のみの着用になります。以下ショップの説明を参考に添付します。SNIDEL スナイデル【透け感とスリットで女性らしい肌見せを叶えるニットトップス】【Design/Styling】ボウタイと袖部分にシアーな布帛をドッキングした、春らしく軽やかな表情のニットトップス。袖には深くスリットを入れているので適度な肌見せができ、スタイリングに抜け感を与えてくれます。身頃はすっきりとしたタイトシルエットに仕上げスマートな印象に。ボリュームスカートからストレートパンツまで幅広いボトムと合わせやすく、着まわし力も抜群です。【Fabric】柔らかな風合いのニットとシアーな布帛をドッキングしました。アイボリー、ブラック、ピンクベージュのスタイリング力の高いカラー展開。メーカー品番：SNIDEL_SWNT231054【カラー】 アイボリー/ブラック/ピンクベージュ【サイズ】 F 着丈：約56cm 身幅：約40cm【素材】 ［本体］レーヨン59 ナイロン38 ポリウレタン3 ［布帛部分］ポリエステル100カラー...ブラック



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