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【新品】SNIDEL スナイデル/スリットスリーブニットトップス
商品番号 R25033135677
商品名

【新品】SNIDEL スナイデル/スリットスリーブニットトップス
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 1,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価13,200円です。タグ付き新品です。試着のみの着用になります。以下ショップの説明を参考に添付します。SNIDEL　スナイデル【透け感とスリットで女性らしい肌見せを叶えるニットトップス】【Design/Styling】ボウタイと袖部分にシアーな布帛をドッキングした、春らしく軽やかな表情のニットトップス。袖には深くスリットを入れているので適度な肌見せができ、スタイリングに抜け感を与えてくれます。身頃はすっきりとしたタイトシルエットに仕上げスマートな印象に。ボリュームスカートからストレートパンツまで幅広いボトムと合わせやすく、着まわし力も抜群です。【Fabric】柔らかな風合いのニットとシアーな布帛をドッキングしました。アイボリー、ブラック、ピンクベージュのスタイリング力の高いカラー展開。メーカー品番：SNIDEL_SWNT231054【カラー】　　アイボリー/ブラック/ピンクベージュ【サイズ】　　F　着丈：約56cm　身幅：約40cm【素材】　　　［本体］レーヨン59　ナイロン38　ポリウレタン3　［布帛部分］ポリエステル100カラー...ブラック
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