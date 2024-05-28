Russell Athletic×frapboisゆるダボ半袖TシャツM

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RussellAthletic×frapboisコラボゆるダボ半袖TシャツRussellAthleticラッセルアスレチックfrapboisフラボア厚手のTシャツです。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...レッド袖丈...半袖ネック...UネックサイズM着丈64身幅56肩幅50袖丈20使用感ありますが、目立つダメージは無いと思います。まだまだこれから着用可能です。