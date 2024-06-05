ラエフのプルオーバーM

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商品詳細
袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ濃い紺に白の2本線が入ってます。季節感···春、秋、冬しっかりとした生地で透け感なしです。脇スリットあり。後ろファスナー。お値下げ不可返品ご容赦お願いします。
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