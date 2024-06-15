本日限定価格！【美品】ボンジュールサガン ジャガードキャミブラウス

一度短時間試着のみの美品です。あくまで人にわたった中古品なので気になられる方はご了承下さい。凹凸のあるふくれジャガード素材がフェミニンで華やかな印象のキャミブラウス。シンプルなデザインながら凹凸の素材感がアクセントに。華奢見えな細ストラップは長さ調節が可能です。シアーシャツを羽織ったり、夏にはカップ付きキャミソールを合わせてスッキリコーディネートするのも◎合わせやすい丈感で、デニムパンツやスラックスと相性抜群透け感/アイボリーのみ若干あり光沢感/なし伸縮性/なし裏地/あり厚み/やや薄手■実寸サイズ(平置き)総丈65cm身幅43cm裾幅98cm■素材表地/ポリエステル100%裏地/ポリエステル100%■生産国中国BonjourSaganはセレクトショップになりますので、タグがBonjourSaganと違う場合もございます。※梱包は小さく畳んで発送させていただきます。発送の際に畳じわができます事をご容赦下さい。BONJOURSAGANボンジュールサガンTONALトーナルfreneフラーネfifthフィフスINGNIイングDHOLICディーホリックKBFケービーエフZARAザラH\u0026MエイチアンドエムLOWRYSFARMローリーズファームUNIQLOユニクロGUジーユーFRAY.IDフレイアイディーtitivateティティベイトAKTEアクテRe:EDITリエディTODAYFULトゥデイフルUngridアングリッドkastaneカスタネKOH.styleコースタイルLAGUNAMOONラグナムーンMilaOwenミラオーウェンJOURNALSTANDARDジャーナルスタンダードISOOKアイスAmerivintageアメリヴィンテージMoussyマウジーSLYスライBeauty\u0026youthビューティーアンドユースUNITEDARROWSユナイテッドアローズFREAK'SSTOREフリークスストア



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