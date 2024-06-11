【試着のみ】ZARA ゴールド釦付　ソフトジャケット

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※季節外で収納しております為、ちょっと面倒になり…とりあえずサイト写真のみです笑。いずれ実物写真も追加致します！！※実物のお写真ご希望の方おりましたら、ご購入に関係なく興味を持って頂けるようでしたらお気軽にお声掛け下さいませ!断捨離の為、大量出品中にて詳細が追いついておりません。申し訳ございませんm(._.)m●購入2023年1月頭に北海道の店舗にて購入致しました。●状態試着のみ、洗濯はしておりません。現在着用出来るシーズンではない為、自宅にて畳みにて保管しております。収納時の折皺のご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。！値札無し！※お写真にて必ずご確認ください。お写真もしくはコメントにて気になる箇所は遠慮なくご質問くださいませ。●サイズxs●お願い返品・キャンセルはお受け致しておりませんので、衛生面や状態、お値段にご納得して頂ける方のみご購入をお願い致します。詳細載せられておりませんので、お気軽にお写真追加等のお声掛けして頂いて構いません。何卒宜しくお願い致します(^^)#低身長#長袖#クロップド#ゴールド#ショート丈#アウター#ソフトジャケット#ブラック#グレー#ZARA#ザラ#襟#ゴールド#ショートパンツ#オーバーサイズ#オフィスカジュアル#ゴールド釦#スパンコール#綺麗目#スタイルカバー#韓国#韓国ファッション#プリント#ロゴ着丈···ショートカラー···グレー柄・デザイン···無地ジップ・ボタン···ボタン留めフード···フードなし季節感···春、秋、冬