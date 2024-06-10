スウィングル　swingle 異素材スリーブツイードシャツワンピース

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スウィングル swingle異素材スリーブツイードシャツワンピース 着るつもりでタグは外してしまいましたが、着る機会がなかったため未使用品です。カラー:ブラック素材【表地】ポリエステル100％【別布】ポリエステル100％【裏地】ポリエステル100％サイズM(02):着丈115㎝/バスト96㎝/肩巾34㎝/袖丈56㎝/袖巾19.5㎝/ウエスト86㎝/裾回り240㎝定価:17600円去年入荷後即完売した人気商品で、今年も色違いが発売されています。袖部分はブラウス素材となっており今からの時期に大活躍する商品です。