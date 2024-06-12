BAGnNOUN バッグンナウンSHOULDER MESH ショルダーメッシュ

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商品詳細
BAGnNOUNバッグンナウン｜SHOULDERMESH'MINI'⬛︎カラーブラック⬛︎サイズ縦28cm 横35cm マチ28cm ショルダーの長さ59cm⬛︎素材(表地)ナイロン45% レーヨン55%(裏地)ナイロン100%ニットのようなメッシュ生地は裏地に撥水ナイロンを使用してます。あくまで中古品ですのでご理解のほどよろしくお願いします。
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