Ｘ207 収集家放出品　時代チベット仏像　鍍金仏

商品をご覧頂き、有難うございます。必ず商品の状態を画像でご確認の上、ご検討をお願い致します。◆サイズ（約）高さ25㎝ 横21㎝ 奥行14㎝重量 2410g◆付属品：無どうぞ宜しくお願い致します。



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