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Ｘ207 収集家放出品　時代チベット仏像　鍍金仏
商品番号 F72454282065
商品名

Ｘ207 収集家放出品　時代チベット仏像　鍍金仏
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 9,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧頂き、有難うございます。必ず商品の状態を画像でご確認の上、ご検討をお願い致します。◆サイズ（約）高さ25㎝　横21㎝　奥行14㎝重量　2410g◆付属品：無どうぞ宜しくお願い致します。
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