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ピンキーアンドダイアン　スリーブレスブラウス
商品番号 X54887238936
商品名

ピンキーアンドダイアン　スリーブレスブラウス
ブランド名 ピンキーアンドダイアン
特別価格 税込 1,743 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···オレンジ袖丈···袖なし季節感···夏未着用品です。着る機会がなかった為出品します。未着用ですが、自宅保管のためユーズド品にご理解ある方のみお願いします。
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