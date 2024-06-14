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肩リボンシャーリングキャミビスチェ
商品番号 T97935833809
商品名

肩リボンシャーリングキャミビスチェ
ブランド名 ワンアフターアナザーナイスクラップ
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地カラー···ブラック季節感···春、夏、秋ナイスクラップのキャミビスチェです！こちら人気商品となっていたので購入しましたが当方には似合わなかった為出品いたしますビスチェなので季節問わず着回せるかなと思います！特にこれからの秋の季節に着たら絶対可愛いです♪肩の部分のリボンが女の子らしさを強調していてポイントです！店頭にももうあまりなくサイトでも予約販売になっているのでお買い得だと思います！定価4,950円
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