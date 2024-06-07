ジョルジュレッシュTシャツ　美品

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ご覧いただき、ありがとうございますアーバンリサーチをお借りしましたが、ジョルジュレッシュTシャツです昨年購入で数回、着用の美品Tシャツですブルーのグラデーションが美しく素敵な品ですよく似た品が増えたので、出品します綺麗に洗濯していますサイズ 身幅x肩幅x着丈x袖丈 48x39x59x19cmご質問、お値下げ希望等、宜しくお願い致しますインナーにベージュのブラを着用したら、1枚で可能です素人採寸ですので、少しの誤差はお許しください