ジョルジュレッシュTシャツ　美品

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商品詳細
ご覧いただき、ありがとうございますアーバンリサーチをお借りしましたが、ジョルジュレッシュTシャツです昨年購入で数回、着用の美品Tシャツですブルーのグラデーションが美しく素敵な品ですよく似た品が増えたので、出品します綺麗に洗濯していますサイズ 身幅x肩幅x着丈x袖丈 48x39x59x19cmご質問、お値下げ希望等、宜しくお願い致しますインナーにベージュのブラを着用したら、1枚で可能です素人採寸ですので、少しの誤差はお許しください
http://narcologia.ru/goods/plaque747607.html
http://narcologia.ru/goods/unusable803674.html
http://narcologia.ru/goods/troupe840211.html
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