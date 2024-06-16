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COACH 約6万 大型多収納フルグレインレザーバッグ
商品番号 C86032848550
商品名

COACH 約6万 大型多収納フルグレインレザーバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コーチで購入しました(^^コーチの大型多収納フルグレインレザーバッグです。カラーはダークパープルです買ってから１週間くらいしか使ってないです。角擦れも持ち手劣化もありません持ち手肩からかけれます持ち手約48横約41縦約26マチ約12自宅保管なので神経質な方は御遠慮くださいカラー···パープルカラー···パープル
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未使用に近い Coach 約6万 大型多収納フルグレインレザーバッグ-

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