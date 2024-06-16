COACH 約6万 大型多収納フルグレインレザーバッグ

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商品詳細
コーチで購入しました(^^コーチの大型多収納フルグレインレザーバッグです。カラーはダークパープルです買ってから１週間くらいしか使ってないです。角擦れも持ち手劣化もありません持ち手肩からかけれます持ち手約48横約41縦約26マチ約12自宅保管なので神経質な方は御遠慮くださいカラー···パープルカラー···パープル
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