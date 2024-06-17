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ルイヴィトン　マフラー　エシャルプロゴマニア　モノグラム　シルク紺　黒　ブラック
商品番号 L29399507399
商品名

ルイヴィトン　マフラー　エシャルプロゴマニア　モノグラム　シルク紺　黒　ブラック
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 13,248 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OK◎数多くの人気商品出品中✨↓#sHowの商品一覧●商品名ルイヴィトン　LOUISVUITTONマフラー　ショールエシャルプロゴマニア　モノグラム　総柄　ウールシルク　413287●カラー黒　ブラック●素材ウールシルク●サイズ幅:28.5全長:150素人採寸につき誤差あります。着画はお断り致します。●状態目立つ傷汚れなくまだまだお使いいただけます。●購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品●配送簡易梱包にて1〜2日程度で配送致します。仕事の都合で遅れる場合がございます。●お願い素人検品のためまれに見落としがございます。不備などございましたらご一報をお願いいたします。また、商品名記載の物以外は写真内に写っていても付属致しません。ギャランティカード、保存袋、花、撮影用のバッグ、小物などは全て撮影用であり、付属致しません。※※配送日時の指定は出来ません。発送通知後、追跡番号のURLから【簡単に】配送日時の指定が出来ますのでお手数ですが購入者様で指定していただくようお願い致します。ご購入前に必ずプロフィールの確認をよろしくお願い致します。他サイトにも出品しているため、突如削除することがございます。管理番号EC9900132220-011112
http://narcologia.ru/goods/response960242.html
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