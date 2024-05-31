FANTASTICS 八木勇征 BD クッション レア

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商品詳細
未開封ですが袋にシワあります。発送の際送料の関係でかなり圧縮し、場合によっては少し折りたたんで送りますのでご了承下さいFANTASTICSオンラインカプセルトラステ八木勇征BIGクッションレアシークレットbirthday誕生日
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