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SAINT LAURENT サンローラン　長財布　メンズ　レディース
商品番号 B94364521016
商品名

SAINT LAURENT サンローラン　長財布　メンズ　レディース
ブランド名 イヴサンローラン
特別価格 税込 6,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフ必読！即購入◎値段交渉×〈サイズ〉縦幅10.2㎝横幅19㎝厚さ2.5㎝〈使用期間〉約1年アウトレットで7万円で購入しました。箱等は捨ててしまった為、財布のみ付属品なしです。※落札後は、いかなる理由がありましてもキャンセル・その他のクレームは一切お受け致しませんので写真、商品説明をご一読ください。多少の傷や汚れなど写真をご確認の上ご購入をお願いします。中古品としてはかなり綺麗な状態かと思います^^※出品スタート金額20000円イヴ・サンローランメンズレディースレザーロゴ長財布YSLカラー···ブラック財布形···長財布素材···本革
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