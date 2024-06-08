k14 カラーサファイア、ダイヤモンドペンダントトップ

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商品詳細
立体的で素敵なペンダントトップです。大きさ、重さともに存在感があります。こちらで娘用に譲っていただきましたが、雰囲気があわなかったようです。前出品者さま、申し訳ありません。m(__)m刻印k14S2.36D0.35大きさ縦 約2.5cm横 約2cm重さ約4.3gGSTVgstvgstv,アクセサリーGSTV,アクセサリーGSTVジュエリーQVCジュエリーQVCショップチャンネルショップチャンネルジュエリーサファイアダイヤモンド
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