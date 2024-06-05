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【美品】TO BE CHIC ブラウス
商品番号 I14633242690
商品名

【美品】TO BE CHIC ブラウス
ブランド名 トゥービーシック
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランドサイズ46です。数回着用後にホームクリーニングをして保管していました。今後着用機会がないため、出品いたします。⭐️自宅保管をご了承頂ける方のみお願いいたします。袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
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