【美品】TO BE CHIC ブラウス

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ブランドサイズ46です。数回着用後にホームクリーニングをして保管していました。今後着用機会がないため、出品いたします。⭐️自宅保管をご了承頂ける方のみお願いいたします。袖丈···半袖季節感···春、夏、秋