マイストラーダ Mystrada ラッフルスリーブカットソー 半袖 フリル

マイストラーダMystradaラッフルスリーブカットソータグは切ってしまいましたが、未着用です。畳んでしまっていたので折り畳みジワがございます。防水の上、匿名発送いたします。ラッフルフリルが華やかなTシャツ。ボリュームのあるフリルで気になる肩周りや二の腕も華奢な印象に見せてくれます。デートや女子会、オフィスなどにも活躍してくれる、大人女子に嬉しいアイテムです。▪︎定価¥13,200▪︎サイズ36(S)色···チャコールグレー袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋



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