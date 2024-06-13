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マイストラーダ Mystrada ラッフルスリーブカットソー 半袖 フリル
商品番号 D88260802646
商品名

マイストラーダ Mystrada ラッフルスリーブカットソー 半袖 フリル
ブランド名 マイストラーダ
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マイストラーダMystradaラッフルスリーブカットソータグは切ってしまいましたが、未着用です。畳んでしまっていたので折り畳みジワがございます。防水の上、匿名発送いたします。ラッフルフリルが華やかなTシャツ。ボリュームのあるフリルで気になる肩周りや二の腕も華奢な印象に見せてくれます。デートや女子会、オフィスなどにも活躍してくれる、大人女子に嬉しいアイテムです。▪︎定価¥13,200▪︎サイズ36(S)色···チャコールグレー袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
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マイストラーダ Mystrada ラッフルスリーブカットソー 半袖 フリル
マイストラーダ Mystrada ラッフルスリーブカットソー （チャコールグレ）

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