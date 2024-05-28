MALO　リネン　マーロ　L　レディース　ブラウス　カーディガン　麻

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さらっと伸縮性 すずしげ 透け感MALO ４４肩幅４２ 身幅４６ 着丈６７８８リネン １２％エラスタン襟元やボタンのところにも隠れたステッチが＾＾いぶしたようなゴールドのようなリブ部分MALOのフレームもあえて水色の糸とおしゃれ要素たくさんです透け感があり(リネンブラウスとして一枚で着れます) ちょっと崩して羽織物として着てもいいかなと大きめを買いましたが、やはり子育てだと余裕がなくあまり着ないままになったのでどなたかに着ていただけると