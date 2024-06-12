Rouge vif Anna トーションレースブラウス

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▷shop：RougevifAnnaルージュヴィフアンナ▷size：フリー肩幅49/着丈62/ゆき丈71▷素材：タグ写真をご確認ください。▷color：ブラック▷定価：¥11000▷状態：特に目立った傷汚れはありません。細かい事を気にされる方や、USED品に御理解のない方は御遠慮下さい.*＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝商品説明立体感のあるトーションレースをフロントと袖山にあしらったブラウス。レースの繊細さを活かす為に生地をハギ合わせ、透け感を出しています。楊柳の素材との組み合わせが軽やかで春らしい一枚です。ボリュームのあるお袖とボディで動きのあるゆったりとしたシルエットです。裾はすっきり丈なので、パンツにインしても◎袖をたくし上げた時に落ちてこないよう、袖口にゴムをかませたデザインもポイント。（webより引用）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::他にもお洋服を多数出品中♡よろしければご覧ください(^^) ★販売中の商品一覧★ #SAselect←こちらをタップ✨::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::SA3251