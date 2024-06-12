㊼LEONARD SPORT　良品✨黒　ポロシャツ

ご覧いただきありがとうございます♪LEONARDSPORT 良品✨（レオナールスポーツ）黒 ポロシャツ 半袖ラインストーンロゴ装飾ポリエステル55%コットン45%[部分使い]コットン100%☆しっかりとした比較的、厚地の生地です♪[サイズ] 40（M~LL）肩幅:約40cm袖丈:約20cm身幅:約47~53cm着丈:約58cmスリット5cm綺麗な状態にしてありますので、直ぐに着用出来ます♪※色に関しましては出品者の主観で判断しております。※見落とし箇所がある場合もあるかもしれません。※あくまで中古品ですので新品とは仕様が異なる場合がございますので、その旨ご了承ください。★他のサイトにもこちらを出品しています。突然の出品取り消しさせていただく場合もございます。申し訳ございませんがご了承下さい。m(__;)mご興味ある方どうぞよろしくお願いいたします。



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