ADORE ブラウスとパンツ　セット

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アドーアセットアップ 写真1は濃い目に映ってます。パンツは36サイズですブラウス38涼しく着用できますパンツ36S後ゴムです気に入って着用して、毎回クリーニングに出してましたのでキズありにしてますused品にご理解ある方のご購入でお願いしております素材···コットン64、ナイロン36カラー···ベージュ店舗購入品☆梱包により、らくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便のどちらかになります事をご了承下さい