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URBANRESEARCHDOORSコットンボイルサイドギャザーブラウス　黒
商品番号 S56451333241
商品名

URBANRESEARCHDOORSコットンボイルサイドギャザーブラウス　黒
ブランド名 アーバンリサーチドアーズ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今期購入したURBANRESEARCHDOORSのギャザーブラウス。コットン素材で軽く着心地の良いブラウスです。こちらの黒はオンラインでも完売しているようです(^^)たっぷりとしたギャザーが素敵です。2回ほど着用しましたが、目立つダメージはありません(^^)購入価格税込6160円商品説明軽い着心地のコットンボイル素材を使用したサイドギャザーデザインのブラウス。脇から後ろにかけてギャザーを寄せて、裾にかけて程よく広がるよう立体感のあるシルエットにしています。顔周りがスッキリとした印象にしてくれるスタンドカラーや、フロントデザインをシンプルにすることで、甘くなりすぎないのがポイント。少し長めの着丈が腰周りを隠してくれるため、体型カバーも叶えてくれます。カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···麻素材···コットン
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