ルコックスポルティフ ゴルフコレクション　ポロシャツ　総柄　刺繍ロゴ

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★期間限定★値下げしております⚠️プロフ必読⚠️プロフィールを一読お願い致します。ご購入下さった方は、プロフを一読したとみなします。#マヤマヤshop一覧たくさんの商品を出品しておりますので、是非ご覧下さい#マヤマヤshopルコックレディース#マヤマヤshopレディーススポーツ ⭐商品説明⭐新品未使用 タグ有り・LecoqsportifGolf/ルコックスポルティフゴルフコレクションルコックゴルフレディースゴルフウェア半袖シャツlecoqGOLFサイズ：L素材：ポリエステル 100%着丈：約58㎝肩幅：約35.5㎝身幅：約44㎝サイドスリット：約5㎝⭐あくまでも、素人が寸法を測った為、多少の誤差が生じる場合がございます ♡ポイント♡◎ハイビスカスやバス、ヤシの木の可愛らしい柄のポロシャツ！◎人気の完売色！◎ゴルフにはもちろん、普段使いにも！◎吸汗速乾・UVケアUPF値50以上のUVカット性能！画像5と6に刺繍ロゴ入り⭐新品未使用です【現状渡しとなります】汚れや傷は見当たりませんが、初期によるほつれ等がある場合がございます。検品はしておりますが、汚れ、ダメージなど見落としがある場合がございます。あくまでも素人検品、自宅保管品です。細部まで気になる方、神経質な方、完璧を求める方はご購入をお控え下さい。トラブル防止の為です。ご理解の上、ご購入下さい！⭐商品の画像についてスマホで撮影しておりますが、光加減により色味が異なる場合がございます即購入⭕⭐突如、削除する場合がございます！⭐ご購入後の返品、返金、交換、苦情等は受け付けておりません⭐輸送中、配送中の事故、紛失、破損、トラブルに関しては、一切責任を負えませんのでご了承下さい季節感...夏袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）柄・デザイン...花柄