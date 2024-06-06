古墨　高級　上海墨　鉄斎翁書画宝墨　油煙101

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商品詳細
書道用超高級墨シリアル有り随分前に贈り物として頂いたうちの一つです。長期保管品です。尚 箱の底に私への記帳が有ります。画像最後お買い得のお値段にしました。ご理解頂けるお方に！先程お値下げしましたが少しのお値引き可能です。中国書画墨鉄斎翁書画寶墨油煙101上海書墨廠出品書畫墨中国書画墨 鉄斎翁書画寶墨 鉄斎翁 油煙101 御墨 青墨 極上墨 書道 墨 油煙墨 松煙墨 古墨 上質膠 昭和レトロ 大正浪漫 大正ロマン 書道用具#墨#書道墨#書道用具#習字墨#高級墨#書#書道#中国書画墨#鉄斎翁書画寶墨#鉄斎翁_書画寶墨#鉄斎翁#膠#油煙101#上海書墨廠#値下げNRNCで
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