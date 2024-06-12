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バーバリアン ヘンリーネック シャツ ネイビー M
商品番号 B30313209543
商品名

バーバリアン ヘンリーネック シャツ ネイビー M
ブランド名 バーバリアン
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポロシャツ【BARBARRIAN/バーバリアン】LIGHTWEGHTヘンリーネック/ポロシャツ/ラガーシャツ/ユニセックスブランド：Barbarianカナダ製バーバリアンの半袖ラガーシャツです。セレクトショップや雑誌とのコラボも多い大人気のアメカジの定番アイテムです。ラガーシャツらしいヘビーウエイトの厚手コットン生地は、耐久性が高く着込む程に体に馴染み、雰囲気バツグンな1着です。
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