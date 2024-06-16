⭐︎agnes b.⭐︎アニエスベー⭐︎半袖Tシャツ

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洗濯数回と試着のみカラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬オールシーズン着ることができるので活躍頻度が高いのではないでしょうか※発送の際はコンパクトに折りたたんで梱包をしますので、折りしわ等ご了承下さい