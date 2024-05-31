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TIFFANY ティファニー バンブーリング 9号
商品番号 I28695601198
商品名

TIFFANY ティファニー バンブーリング 9号
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 8,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品情報】ブランド：TIFFANY/ティファニータイプ：バンブーリング素材：SV925【サイズ（実寸サイズ）】サイズ：約9号　写真をご確認下さい重量：4.9g【付属品】　無し【商品状態】あまり黒ずみ等も無くて、綺麗な商品です。超音波洗浄済みです。購入時期や使用頻度などは分かりかねますので宜しくお願いします。ポスト投函での発送になります。商品はブランド市場で仕入れた物で、全て正規品です。No.3766
http://narcologia.ru/goods/subtropical713201.html
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