Dior ネックレス

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約半年前に購入し、数回着用しましたが他のものを購入し、あまり出番がないので出品します。写真のものをすべて同封しての発送となります。本体に汚れ・傷等ございませんが、外箱に汚れがございます。また素人保管の為、神経質な方のご購入はお控えください。