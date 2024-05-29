バーバリーロンドンマフラーストール水色ノバチェック28×154カシミヤ100

◆商品名・バーバリーロンドン マフラー ◆サイズ・28×154◆カラー・ノバチェック 水色◆状態・目立った傷や汚れなし◆特徴・カシミア100％・MADEinENGLAND・ノバチェック・ふさ有り---------------------▼ご覧頂きありがとうございます^^●即購入OK●送料無料・匿名・24時間発送●平置きメジャー採寸になります。多少の誤差はご理解下さい。●サイズ感のお問合せには普段お使いのお洋服と寸法を比較していただければイメージしやすいかと思います(^^♪●一般的な着用感ある古着です。●多少の古着特有の臭いはあります。●古着をご理解頂ける方のみお願い致します。●お客様都合でのキャンセル(イメージと違う、サイズが合わない等)はお受け致しかねます。●プロフィールをご確認の上ご購入ください。●最後までご覧頂きありがとうございました(^^♪#ストール#マフラー#ウール#Burberry#バーバリー#カシミア #カシミヤ10052225.24素材···カシミヤ柄・デザイン···チェック



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