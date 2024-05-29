サマンサベガ　キーチャーム付き　ピンクりぼんバッグ　美品

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます(^^)こちらサマンサベガのキーチャーム付きバッグです(^^)元々キーチャームは、別売りでしたがセットでお譲りします！使用回数は、1度短時間のみで目立ったキズ、汚れもないですが、見落としなどあるかもしれない為、中古品である事をご理解の程よろしくお願いします！サイズ（約）…横22㎝、縦19㎝、マチ9.5㎝カラー…ピンク付属…キーチャーム、ショルダー※キーチャーム無しの場合は、少しお値下げ可能です！気になる事がありましたら質問お願いします！
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http://narcologia.ru/goods/Sydney455549.html
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サマンサベガ SAMANTHAVEGA ビジューリボンバッグ（ミニ） (ピンク)
サマンサベガ SAMANTHAVEGA フリルリボンキーケース (ピンク ...
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サマンサベガ ギフトの通販 49点 | Samantha Vegaを買うならラクマ
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サマンサベガ SAMANTHAVEGA ハートチャーム付BOXトート(小) (ピンク ...
フリルリボンキーケース【ピンク】
サマンサタバサ プチチョイス キーホルダー ハート/ロゴ キーリング チャーム ブランド 小物 レディース ピンク Samantha Thavasa
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