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サマンサベガ　キーチャーム付き　ピンクりぼんバッグ　美品
商品番号 V40180350458
商品名

サマンサベガ　キーチャーム付き　ピンクりぼんバッグ　美品
ブランド名 サマンサヴェガ
特別価格 税込 6,517 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(^^)こちらサマンサベガのキーチャーム付きバッグです(^^)元々キーチャームは、別売りでしたがセットでお譲りします！使用回数は、1度短時間のみで目立ったキズ、汚れもないですが、見落としなどあるかもしれない為、中古品である事をご理解の程よろしくお願いします！サイズ（約）…横22㎝、縦19㎝、マチ9.5㎝カラー…ピンク付属…キーチャーム、ショルダー※キーチャーム無しの場合は、少しお値下げ可能です！気になる事がありましたら質問お願いします！
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